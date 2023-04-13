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لبنان

حمية: معاناة لبنان تتطلب منا جميعاً العمل معاً بالأفكار والافعال وليس بالشعارات

Lebanon 24
13-04-2023 | 16:51
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أكّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أنه "خلال الزيارة إلى دير مخلص العامر في جون، تم التأكيد مجدداً أن لبنان وطننا جميعاً".

واعتبر في بيان أنّ "ميزة لبنان تكمن في التنوع الموجود فيه، ومعاناته التي يمر بها الآن، تتطلب منا جميعاً العمل معاً بالأفكار والأفعال وليس بالشعارات لإخراج الوطن من المحنة"، وختم: "إيماننا مطلق بأن الوطن لم يمت، وهو ينتظر سواعد جميع بنيه".
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