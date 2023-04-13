في تعنايل.. وفاة قاصر "خنقاً"!

توفيت القاصر "أ.ح.ش." (سورية - مواليد 2004) إثر تعرضها للخنق، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وبحسب المعلومات، فإن القاصر نقلت إلى مستشفى تعنايل وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادثة.