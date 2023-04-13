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لبنان

في تعنايل.. وفاة قاصر "خنقاً"!

Lebanon 24
13-04-2023 | 16:55
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توفيت القاصر "أ.ح.ش." (سورية - مواليد 2004) إثر تعرضها للخنق، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وبحسب المعلومات، فإن القاصر نقلت إلى مستشفى تعنايل وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادثة. 
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