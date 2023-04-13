جنرال يكشف أمراً يخصّ نتنياهو: "تهرب من الخدمة العسكرية في حرب لبنان"!

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وانتقد المقدم شلومي ريزمان، وهو قائد احتياط سابق في فرقة النخبة "سييرت متكال" التي خدم في صفوفها نتنياهو في حينه، "بشكل لاذع رئيس الوزراء على خلفية موقفه الرافض لنداءات رفض الخدمة العسكرية من جانب ضباط الاحتياط الذين اعترضوا على المضي الحكومي بإقرار التعديلات القضائية المثيرة للجدل"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.ونشر ريزمان الثلاثاء الماضي، رسالة هاجم فيها نتنياهو لاستخدامه كلمة "رافضون" في سياق تأنيبي للإشارة إلى المحتجين ضد التعديلات القانونية، وجاء في الرسالة: "لقد خدمت أياما قليلة جدا بحيث اضطررت إلى إزالتك من القائمة".بدوره، دافع نتنياهو عن نفسه برد تهمة تخاذله في أداء الخدمة العسكرية في حرب لبنان، وقال: "كذب؛ أنت لم تكن قائدي من الأساس"، لكن القائد رد على النفي بالتأكيد: "لو كنت التحقت بالخدمة لعرفت أني كنت القائد".وتابع القائد بلهجة هجومية: "في وقت لاحق كنت أنا الجنرال في فرقة الاحتياط التي تضمك، في تلك السنوات، كنا نئن تحت وطأة العبء، وكان كل أصدقائك، شبابا وكهولا، يتطوعون من 40-70 يوما في السنة، حتى أن بعضهم عاد من خارج البلاد خصيصا لأداء الواجب العسكري، أنت لم تلتزم إلا بعدد يقترب من الصفر من أيام الخدمة، ولذلك استبعدتك من قائمة تلك الوحدة".