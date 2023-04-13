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لبنان

باسيل إلى موسكو: دعوة لحضور مؤتمرين

Lebanon 24
13-04-2023 | 22:38
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كتب الان سركيس في" نداء الوطن": كانت زيارة السفير الروسي في لبنان ألكساندر روداكوف للنائب جبران باسيل في ميرنا الشالوحي لافتة، حيث سلّمه دعوتين: الأولى للمشاركة في مؤتمر لقاء الأحزاب في موسكو، والدعوة الثانية للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي في سان بطرسبورغ، وتناقشا في الوضع العام في روسيا ولبنان إضافة إلى تطورات الملف الرئاسي. للوهلة الأولى يربط البعض هذه الدعوة بمحاولة موسكو لعب دور في الملفّ الرئاسي والوقوف عند خاطر باسيل، لكن الغوص في مجرى الدعوتين يكشف عدم وجود مضمون سياسي كبير خلف هذا الأمر.
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وفي التفاصيل، تكشف المعلومات أنّ هذه المناسبة تحصل في موسكو بشكل دوري وخصوصاً لقاء الأحزاب. فبالنسبة إلى المنتدى الإقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، فقد بدأت موسكو تنظيمه منذ نحو 20 سنة وكان الهدف فكّ العزلة الإقتصادية عنها وإطلاق الإقتصاد الروسي والشركات الروسية على العالم، وكانت إنطلاقته على مستوى ضيّق وبدأ يتوسّع بعد اهتمام الرئيس فلاديمير بوتين به حيث كان يحضره في بعض الأحيان.وتُوجّه الدعوات إلى وزراء ونواب ورؤساء أحزاب وإقتصاديين من كل دول العالم، لكن الدولة التي ليس لديها مشاريع إقتصادية مع روسيا يكون حضورها رمزياً، وبالنسبة إلى لبنان فقد تُوجّه دعوات إلى عدد كبير من اللبنانيين، وتبدأ بالسفير اللبناني في روسيا وكذلك تُوجّه الدعوة إلى 8 وزراء لبنانيين من معنيّين وغير معنيّين بالإقتصاد، وكذلك الهيئات الإقتصادية.
 
 
 
والجدير ذكره أنّه بعد موجة «كورونا»، تحاول موسكو توسيع الدعوات كي يحضر أكبر عدد ممكن من المشاركين، وخصوصاً بعد انخفاض عدد الحضور في السنوات السابقة، ولن يكون هناك أي لقاءات ثنائية بين باسيل أو أي ممثل عنه مع المسؤولين الروس، لا سيّما وأن بوتين يُلقي كلمة، إضافةً إلى رئيس دولة يحضر المؤتمر ولا يعقد أي لقاء مع شخصيات عادية.
 
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