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لبنان

بقاعاً... إبنة الـ19 عاماً جثة وهذا ما كشفه الطبيب الشرعي

Lebanon 24
14-04-2023 | 00:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه جرى نقل السورية "آ. ش" البالغة من العمر 19 عاماً الى مستشفى تعنايل جثة. 

وقد فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا في الحادثة وتبين بعد كشف الطبيب الشرعي عليها انها توفيت خنقا.
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جثة

خنق

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