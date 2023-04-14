بقاعاً... إبنة الـ19 عاماً جثة وهذا ما كشفه الطبيب الشرعي

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه جرى نقل السورية "آ. ش" البالغة من العمر 19 عاماً الى مستشفى تعنايل جثة.



وقد فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا في الحادثة وتبين بعد كشف الطبيب الشرعي عليها انها توفيت خنقا.

Advertisement