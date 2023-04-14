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لبنان

قنبلة وإطلاق نار... ماذا حصل في مخيم الرشيدية؟

Lebanon 24
14-04-2023 | 00:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بإصابة الشاب "م.ش" جراء إلقاء قنبلة وإطلاق نار في شارع السيسو بمخيم الرشيدية جنوب لبنان.

 وجرى نقله إلى خارج المخيم لتلقي العلاج.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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