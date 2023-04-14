مواقف غير عاديّة.. ماذا سيقول نصرالله اليوم؟

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يتحضّر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، اليوم الجمعة، لإطلاق مواقف غير عاديّة بشأن حادثة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستعمرات الإسرائيليّة، الأسبوع الماضي.وقالت مصادر مقرّبة من "حزب الله" لـ"" إنَّ نصرالله قد يركز في خطابه على الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت لبنان بعد حادثة إطلاق الصواريخ، مشيرة إلى أنّه سيعطي إجابات على كافة الأسئلة التي تطرقت إلى دور "حزب الله" في ما حصل، وأضافت: "نصرالله سيتحدث أيضاً عن علاقة حزب الله بحركة حماس وقد يتطرق إلى دور الأخيرة في الجنوب لاسيما خلال العملية الأخيرة التي حصلت".وأوضحت المصادر أنّ نصرالله قد يُطلق تهديدات جديدة ستكون صاعقة للعدو الإسرائيلي، لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أنّ نصرالله سيؤكد مُجدداً أن الحزب لا يريد الحرب لكنه حاضر وجاهزٌ لها.كذلك، فإنّ نصرالله سيردّ على الإدعاءات الإسرائيلية التي تحدّثت عن تدمير أنفاقٍ للحزب في الجنوب خلال الإعتداءات الأخيرة، كما أنه سيؤكد أيضاً وحدة الساحات من القدس إلى غزة وجنوب لبنان وصولاً إلى الجولان.ومن المتوقع، بحسب المصادر، أن يُبادر نصرالله إلى تحديد معادلة ردعٍ جديدة ضدّ العدو تشملُ مختلف الجبهات، كما أنه من الممكن أن يرد نصرالله على ما قيل أنّ الجنوب قد بات ساحة للتنظيمات المسلحة لشنّ هجمات ضدّ العدو الإسرائيلي.