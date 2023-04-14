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لبنان

الدولار بـ38 ألف ليرة لهؤلاء.. اكتشفوا ما فعلته المصارف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-04-2023 | 01:45
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ بعض المصارف بادر مؤخراً إلى تسديد طلبات "صيرفة" قديمة لمواطنين على أساس سعر دولار 38500 ليرة لبنانية، علماً أن سعر المنصة الآن هو 86700 ليرة لبنانية.
ووفقاً للمعلومات، فإنّ دفع الطلبات على سعر الدولار المذكور أعلاه (38500)، سببه أنّ المبالغ التي تمّ إيداعها من قبل المواطنين كانت على أساسه، وبالتالي فقد التزمت بعض المصارف به رغم التأخير.
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وعلى سبيل المثال، فإن المواطن الذي أودع مبلغ 100 مليون ليرة قبل أكثر من شهرين ولم يتم البت بطلبه حينها، سيتقاضى نحو 2600 دولار أميركي على "صيرفة".
وللإشارة، فإنه في حال جرى احتساب الدولار على أساس 86700 ليرة، فإن المواطن كان سيحصل على مبلغ 1153 دولاراً. ولهذا، فإن الحفاظ على الدولار القديم أكسب المستفيد مبلغاً إضافياً وهو 1450 دولاراً.
وأشارت المصادر إلى أنّ تلك العملية لا تلتزم بها كلّ المصارف، لكنها لفتت إلى أن ما يجري قد يكون مرتبطاً بإشارات مباشرة من مصرف لبنان كي لا يتكبد مودعو "صيرفة" خسائر كبيرة وتحصل بلبلة كبرى داخل المصارف.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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