حراك العسكريين المتقاعدين دعا الى التظاهر في ساحة رياض الصلح

دعا حراك العسكريين المتقاعدين، جميع العسكريين وروابط متقاعدي القطاع العام في مختلف المناطق الى الحشد والتجمهر يوم الثلاثاء المقبل في ساحة رياض الصلح اعتبارا من الثانية بعد الظهر، "للتصدي بكل الوسائل لاي قرار لا يكفل تحقيق مطلب اعادة الرواتب إلى قيمتها الشرائية الحقيقية التي كانت قبل ١٧/ تشرين ٢٠١٩"، وهدد بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطلبه. (الوكالة الوطنية)

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