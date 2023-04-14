ماذا سيحصل إنّ لم يُعيّن حاكم لمصرف لبنان؟

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حذرت مصادر إقتصاديّة من عدم إنتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة قبل إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شهر تموز المقبل، وقالت إنّ الشغور في موقع الحاكميّة خطير جدّاً على الوضع الإقتصاديّ والنقديّ في البلاد، وخصوصا بعدما تردد في اوساط صحافية ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه طلب من النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري عدم تسلّم مركز الحاكم إنّ لم يُعيّن أحد مكانه.ودعت المصادر النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد، رأت أنّ غياب حاكم لمصرف لبنان هو أخطر من الشغور في أيّ موقع في الدولة.