فريق أمميّ ينفذ طلعات استكشافية فوق الخط الأزرق

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن فريقاً من مراقبي الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الاندوف) يقوم بجولة تفقدية للخط الازرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مستقلاً مروحية تابعة لقوات اليونيفيل.وتنفذ المروحية طلعات استكشافية على علو منخفض فوق الخط الأزرق انطلاقا من محور العديسة الغجر والعباسة وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ مقابل بلدة شبعا.