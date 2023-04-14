غياب ديبلوماسي لافت

قال مصدرٌ صحافي له باع طويل في السياسة " إن الإفطار الرمضاني الذي نظمه أحد الأحزاب كان فاخراً من ناحية التنظيم والمأكولات الرمضانية والحلويات، لكن الحضور لم يرقَ الى مرتبة الدرجة الأولى والثانية، حتى أن حضوراً دبلوماسياً غاب عن هذا الإفطار وكان الغياب واضحاً".

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