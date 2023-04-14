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لبنان

غياب ديبلوماسي لافت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-04-2023 | 02:45
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قال مصدرٌ صحافي له باع طويل في السياسة " إن الإفطار الرمضاني الذي نظمه أحد الأحزاب كان فاخراً من ناحية التنظيم والمأكولات الرمضانية والحلويات، لكن الحضور لم يرقَ الى مرتبة الدرجة الأولى والثانية، حتى أن حضوراً دبلوماسياً غاب عن هذا الإفطار وكان الغياب واضحاً".
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المصدر: لبنان 24

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