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لبنان

في عكار.. حادث بين سيارة وشاحنة (صور)

Lebanon 24
14-04-2023 | 03:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حادث سير وقع عند مفرق مجدلا في عكار بين سيارة من نوع مرسيدس وشاحنة بيبسي.

ولفتت المعلومات إلى سقوط جرحى فيما توجهت فرق الصليب الاحمر الى المكان.
 
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