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لبنان

مكتب فضل الله يعلن أول أيام عيد الفطر

Lebanon 24
14-04-2023 | 03:39
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أعلن المكتب الشَّرعي في مؤسَّسة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله في بيان، أنَّ "يوم الجمعة المقبل الواقع فيه 21 نيسان 2023م هو أوَّل أيام عيد الفطر السَّعيد، بناءً على المبنى الفقهي لسماحته، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلميَّة الفلكيَّة الدقيقة الَّتي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانية رؤيته في العديد من مناطق العالم سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً مباركاً ميموناً على الأمة الإسلامية، وأن يتقبل صيامنا وأعمالنا، ويشملنا برحمته، ويجعلنا من الفائزين برضوانه وجنته، إنه أرحم الراحمين". (الوكالة الوطنية)
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