تجمع الطعن بالإيجارات ولجان المستأجرين: للتصدي لمحاولات الشراء المشبوهة

طالب "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" ولجان المستأجرين، نواب الأشرفية وبيروت "بالتصدي لمحاولات الشراء المشبوهة للأبنية والعقارات القديمة والتي تحتوي أيضا مستأجرين قدامى، إذ يجول بعض الاشخاص المناطق في الاشرفية وبيروت الكبرى كما في معظم المناطق، للسؤال وعرض شراء العقارات والأبنية والشقق".

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وتخوفوا في بيان من "هذه الظاهرة القديمة المتجددة، من أشخاص يشكلون واجهة لأشخاص وشركات وجهات مجهولة تستفسر عن وضع الابنية ومالكيها وعناوينهم للتفاوض لشراء الابنية والشقق القديمة".

وقال التجمع: "من هنا نناشد نواب الاشرفية وبيروت وكل المناطق، المحافظة على ابناء مناطقهم وناخبيهم والتصدي لاي متاجرة بأبناء بيروت وكافة المناطق ومنع البيع المشبوه للعقارات والشقق القديمة التي يشغلها السكان".

ودعوا "الفعاليات والمسؤولين إلى التحرك قبل فوات الأوان والعمل متكافلين متضامنين على شراء هذه الاماكن كل ضمن مناطقه لترسيخ اهاليها في ارضهم وبيوتهم ومنع هجرتهم او تهجيرهم وافراغ مناطقهم". (الوكالة الوطنية)