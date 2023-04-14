البطريرك يوحنا العاشر وصل والوفد المرافق إلى مطار أضنة

وصل بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر والوفد المرافق إلى مطار أضنة الدولي.
وكان في استقباله رئيس جمعية الرعية في أنطاكيا فادي خوريغيل، كهنة الرعايا الاباء: ديمتري دوغوم، الأب جان دللولار، جاسيكا كوجاماخول، حنا اردولواخلو وميخائيل ساعوتاغلو.
والتقى يوحنا العاشر في المطار: رئيس جمعية الرعية في مرسين جان عرب، كاهن الرعية الاب اسبر تيمور، مسؤول الشبيبة جان يازرلي اغلو، الياس تيمور وزوجته، منير يازرلي اغلو وزوجته - الرئيس السابق للجمعية في مرسين جام الطونيش وزوجته، إسكندر عرب وزوجته وعيسى شانغول وعقيلته.
كما التقى رئيس جمعية الرعية في اسكندرون جان تيمور وعقيلته. وفي السويدية التقى كاهن الرعية الاب دميان يعقوب، رعية القديس ديمتريوس ألمانيا/ كولن كندي شفشي اغلو، رعية الملاكين ميخائيل جبرائيل - فرنسا فلاسيوس الطنداغاغلو. (الوكالة الوطنية)