البطريرك يوحنا العاشر وصل والوفد المرافق إلى مطار أضنة

وصل بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر والوفد المرافق إلى مطار أضنة الدولي.

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وكان في استقباله رئيس جمعية الرعية في أنطاكيا فادي خوريغيل، كهنة الرعايا الاباء: ديمتري دوغوم، الأب جان دللولار، جاسيكا كوجاماخول، حنا اردولواخلو وميخائيل ساعوتاغلو.





والتقى يوحنا العاشر في المطار: رئيس جمعية الرعية في مرسين جان عرب، كاهن الرعية الاب اسبر تيمور، مسؤول الشبيبة جان يازرلي اغلو، الياس تيمور وزوجته، منير يازرلي اغلو وزوجته - الرئيس السابق للجمعية في مرسين جام الطونيش وزوجته، إسكندر عرب وزوجته وعيسى شانغول وعقيلته.