نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات بقاعا: للمشاركة الكثيفة بإحياء يوم القدس

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اعتبرت "نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات" في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، أن "إحياء يوم القدس العالمي الذي أعلنه الامام الخميني نصرة للقضية الفلسطينية وللقدس والمسجد الأقصى، والذي كان يعتبر أن القضية الفلسطينية هي من أولى الأولويات، هو جزء أساسي من المعركة التي تقودها شعوبنا ومقاومتنا من أجل تحرير القدس وفلسطين".ودعت في بيان، إلى "المشاركة الكثيفة في أحياء يوم القدس، وبذلك نكون قد أكدنا على نهج الإمام الخميني العظيم، كما نوجه تحية إلى الشعب والمقاومين الفلسطينيين الصامدين في فلسطين المحتلة".