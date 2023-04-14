الجميّل: لم يحدث أيّ إتفاق على كميل أبو سليمان لتعيينه في مركز حاكمية مصرف لبنان

أكّد مستشار رئيس الحكومة فارس الجميّل أنّه "لم يحدث أيّ إتفاق على كميل أبو سليمان لتعيينه في مركز حاكمية مصرف لبنان، وبيان نفي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واضح، والاتفاق يتمّ بالتشاور مع المعنيين نظراً لحساسيّة هذا الوضع في ظلّ الفراغ الرئاسيّ"، وشدّد على أنّ "الاولويات هي للملف الرئاسي الآن". وأضاف أنّ "تسريب هكذا كلام يندرج بتسويق أنّ ما يتّفق عليه بري وميقاتي هو ما يسير، وأنّ البلد مختزل فيهما، وهذا غير صحيح".

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وقال الجميّل للـ"أو تي في": حصل لقاء بين برّي وميقاتي خلال مناسبة إجتماعيّة منذ فترة، وأكّد رئيس الحكومة لرئيس مجلس النواب أن الحكومة ستجري الانتخابات البلديّة، عندها بدأ التشكيك حول تمويل الانتخابات، وواضح أنّ هناك محاولة لرمي المسؤولية على الحكومة في ما يخصّ تأجيل الانتخابات".

وأضاف رداً على سؤال: "ليس عمل الرئيس ميقاتي تمويل الانتخابات البلدية من ماله الخاص، وهذا عمل المؤسسات".

وأوضح الجميّل أنّ "التأخير في دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد سببه البحث في الزيادات على الرواتب التي استغرق بحثها بعض الوقت في اللجنة الوزارية".