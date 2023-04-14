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لبنان

الطقس ينقلب بعد البرودة والأمطار.. ماذا ينتظرنا في الويك اند؟

Lebanon 24
14-04-2023 | 05:49
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية.
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وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من اليوم ويستمر خلال الأيام القادمة. 

معدل  درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 إلى 24 درجة. 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف يتحول خلال النهار إلى قليل الغيوم، مع ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية. ترتفع درجات الحرارة خاصة في الداخل ولكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية مع تحذير من الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1600م خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية.

الأحد: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع على المرتفعات والداخل واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء أما على الساحل فستنخفض بشكل طفيف.

الإثنين: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة على المرتفعات والداخل واستقرارها على الساحل يرافقها طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء. 

-الحرارة على الساحل من 11 إلى 22 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 16 درجة، في الداخل من 4 إلى 17 درجة.


 
المصدر: الوكالة الوطنية
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