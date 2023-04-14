قطاع المهندسين في "التقدمي" يخوض الانتخابات منفردًا: لا للاصطفافات التقليدية

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صدر عن قطاع المهندسين في "التقدمي" البيان التالي:حرصًا على نقابة المهندسين في بيروت وصونًا لحق المهندس وكرامته وتصحيحاً لمسار العمل النقابي واستكمالاً لانتخابات الخامس من آذار، يعلن القطاع الهندسي في جمعية الخريجين التقدميين ومن موقعه المسؤول خارج الاصطفافات الطائفية والحزبية التقليدية، عن خوضه لانتخابات النقابة عبر مرشحيه المهندس محمد السيد لعضوية الهيئة العامة والمرشح المهندس يوسف عبيد لرئاسة الفرع السادس، وسيكرس من خلال هذه العملية الإنتخابية سواء عبر مرشحيه أو من خلال التصويت لخيارات نقابية ومهنية البعد النقابي أولاً وأخيراً.وعلى هذا الأساس يدعو القطاع جميع المهندسين للمشاركة غداً السبت (٩صباحاً-٦مساء) بهدف حماية العمل النقابي وإيصال الكفاءات ليبقى صوت المهندس نقابة الغد.