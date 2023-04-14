Advertisement

لبنان

قطاع المهندسين في "التقدمي" يخوض الانتخابات منفردًا: لا للاصطفافات التقليدية

Lebanon 24
14-04-2023 | 06:10
A-
A+
Doc-P-1057057-638170747078881171.jpg
Doc-P-1057057-638170747078881171.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قطاع المهندسين في "التقدمي" البيان التالي:
 

حرصًا على نقابة المهندسين في بيروت وصونًا لحق المهندس وكرامته وتصحيحاً لمسار العمل النقابي واستكمالاً لانتخابات الخامس من آذار، يعلن القطاع الهندسي في جمعية الخريجين التقدميين ومن موقعه المسؤول خارج الاصطفافات الطائفية والحزبية التقليدية، عن خوضه لانتخابات النقابة عبر مرشحيه المهندس محمد السيد لعضوية الهيئة العامة والمرشح المهندس يوسف عبيد لرئاسة الفرع السادس، وسيكرس من خلال هذه العملية الإنتخابية سواء عبر مرشحيه أو من خلال التصويت لخيارات نقابية ومهنية البعد النقابي أولاً وأخيراً. 
Advertisement

وعلى هذا الأساس يدعو القطاع جميع المهندسين للمشاركة غداً السبت (٩صباحاً-٦مساء) بهدف حماية العمل النقابي وإيصال الكفاءات ليبقى صوت المهندس نقابة الغد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2023-04-14
16:15 | 2023-04-14
16:13 | 2023-04-14
14:40 | 2023-04-14
14:25 | 2023-04-14
14:16 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website