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لبنان

وزارة الخارجية رحّبت بالبيان السعودي - السوري المشترك

Lebanon 24
14-04-2023 | 06:37
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ترحب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بالبيان السعودي-السوري المشترك الصادر في ختام لقاء  وزيري خارجية البلدين في جدة. تثمن الوزارة عاليا" رغبة المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في العمل على تهيئة الظروف المناسبة والمساعدة لتحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى وطنهم، كما تعلن عن إستعدادها للتعاون من أجل إنهاء معاناة النازحين في لبنان.
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 كذلك يدعم لبنان ويشجع  المساعي والجهود العربية الحميدة كافة  للوصول الى حل عربي للازمة السورية في إطار حل سياسي يحفظ وحدة الأراضي السورية وسيادتها وإستقرارها، ويدعم بسط سلطة الدولة على كافة ترابها، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوري  بالرخاء والأمان.
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