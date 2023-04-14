دعوة لإنتفاضة هذا القطاع الثلاثاء المقبل.. اليكم التفاصيل

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دعا قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي جميع الروابط والمعلمين والاساتذة والأهالي والطلاب الى "أوسع تصعيد نقابي للتحرك يوم الثلاثاء المقبل، وليكن هذا اليوم يوم انتفاضة لكل القطاع العام وتوحيد الموقف والإلتفاف حول المطالب المحقة".وأكد قطاع التعليم "رفضه أي زيادة أو تعديل في الرواتب والأجور ما لم تكن واحدة للجميع في الخدمة أو التقاعد، وللملاك والمتعاقدين بجميع مسمياتهم، وفي التعليم الأكاديمي والمهني، وتحقيق الإستشفاء الكامل (100%) والنقل (8 ليترات من البنزين يوميا)، والكهرباء والهاتف بعد الإرتفاع الجنوني لقيمة الفواتير لكل منها". (الوكالة الوطنية)