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لبنان

تعرّض لوعكة صحيّة... وفاة شاب على الطريق أثناء قيادته دراجة ناريّة

Lebanon 24
14-04-2023 | 07:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "ع.ن.د" تُوفي جراء تعرضه لوعكة صحية، أثناء مروره على دراجته النارية في منطقة مشروع محرم في طرابلس.
 
 
وحضرت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني الى المكان، وعملت على نقل المتوفي الى مستشفى المظلوم.
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