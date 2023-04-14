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لبنان

العثور على طفل بعد إختفائه... في أيّ منطقة وجده الدفاع المدنيّ؟ (صور)

Lebanon 24
14-04-2023 | 07:15
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أنقذ عناصر من الدفاع المدني ولداً في الخامسة من العمر كان قد أعلن عن اختفائه في درعون - كسروان. 
 
وبعد عمليات البحث المكثفة تم العثور عليه في بزمار. وبعد التأكد أنّه بصحة جيدة تم تسليمه الى ذويه.
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طفل

الدفاع المدني

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