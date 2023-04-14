العثور على طفل بعد إختفائه... في أيّ منطقة وجده الدفاع المدنيّ؟ (صور)

أنقذ عناصر من الدفاع المدني ولداً في الخامسة من العمر كان قد أعلن عن اختفائه في درعون - كسروان.

وبعد عمليات البحث المكثفة تم العثور عليه في بزمار. وبعد التأكد أنّه بصحة جيدة تم تسليمه الى ذويه.