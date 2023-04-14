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لبنان

وزير المهجرين عرض مع وفد من جمعية هونين لنضال الاهالي في تحرير أراضيهم من الاحتلال

Lebanon 24
14-04-2023 | 07:20
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 إستقبل وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عصام شرف الدين في مكتبه في الوزارة وفدا من جمعية هونين الخيرية برئاسة أحمد بربيش وعضوية كل من  حسين حسون، خضر عجمي، وبسام شحرور، في حضور كل من مستشار شرف الدين لشؤون حقوق الانسان الدكتور هيثم ابو سعيد وعضو اللجنة القانونية في وكالة الأنباء الدولية لحقوق الانسان عادل حاموش.
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وعرض بربيش لنضال أهالي بلدة هونين والتي ما يزال الجزء الاكبر منها تحت الاحتلال الاسرائيلي، وبحسب بيان صادر عن الجمعية، فان الوفد "وضع امام الوزير النضال الذي سلكه اهالي هونين لتحديد وتحرير المساحة اللبنانية المحررة وقيدها في السجل العقاري ونزع الاعتراف بها كأرض لبنانية واستمرار نضالهم حتى استعادة باقي المساحة التي يحتلها العدو الاسرائيلي".

ودعا بربيش لزيارة هونين وتبني قضيتها امام الرسميين اللبنانيين ونقل معاناتهم الى المحافل الدولية.
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