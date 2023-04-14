المرتضى نعى جيرار افيديسيان

غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه عبر "تويتر" ناعيا الفنان جيرار افيديسيان: "اليوم في هذه الجمعة العظيمة تفتقد الساحة الثقافية والفنية المؤلف والمخرج والممثل والفنان التشكيلي جيرار أفيديسيان. التعزية لعائلته وأصدقائه وأهل الفكر والثقافة، وليكن ذكره مؤبدا".

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