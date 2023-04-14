احباط عملية تهريب حوالي 10 مليون حبة كبتاغون من لبنان الى السنغال ومنها الى السعودية (صور)

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كتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في تغريدة عبر تويتر:إحباط شعبة المعلومات تحضير عملية تهريب حوالي 10 مليون حبة كبتاغون بشحنة كربون مطاطي من لبنان الى السنغال ومنها الى السعودية.وبناء لمعلومات توفرت لرئاسة الشعبة حول قيام المطلوب للقضاء ج.ش بالتحضير للتهريب، تمكنت الشعبة من تحديد أعضاء الشبكة ومستودع البضاعة بمنطقة القبة - طرابلس.ونتيجة الرصد والمتابعة، نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية خاطفة وأوقفت بشكل متزامن في منطقة القبة ٤ لبنانيين خلال قيامهم بتحميل البضاعة داخل الكونتينرات تمهيدا لنقلها الى مرفأ طرابلس، هذا ويتواصل التحقيق معهم ويجري العمل على تحديد متورطين آخرين.