نقابة اصحاب المستشفيات: استمرار اضراب موظفي القطاع العام يفاقم الصعوبات المالية على المستشفيات

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اعتبرت نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان في بيان، انه "مع استمرار اضراب موظفي القطاع العام تتفاقم الصعوبات المالية التي تتراكم على المستشفيات يوما بعد يوم".وقالت :"لقد توقفت آليات العمل بين المستشفيات والجهات الضامنة بدءا من عدم امكان تسليم فواتير المرضى وصولا الى عدم تسديد المستحقات التي لها في ذمة الدولة، مستحقات يعود بعضها الى اكثر من 15 شهرا ".و اذ أكدت انها" تقف بقوة مع مطالب موظفي القطاع العام"، طالبت الحكومة "بتلبية هذه المطالب المحقة كي تعود الدولة الى صلب عملها الا وهو تسيير امور الناس "، مشيرة الى ان "الاستمرار في الوضع الحالي يقوّض اسس المؤسسات لا سيّما الاستشفائية ويهدد الامن الصحي للمواطنين الذين يعانون اصلا من عدم قدرتهم في الحصول على العناية الطبية".