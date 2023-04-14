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لبنان

إطلاق نار كثيف من أسلحة حربيّة عند تقاطع مفرق معركة... ما السبب؟

Lebanon 24
14-04-2023 | 09:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي عند تقاطع مفرق معركة، بالقرب من مدينة صور، تخلله اطلاق نار كثيف من أسلحة حربية.
 
وقد حضرت فرق من الدفاع المدني ومخابرات الجيش إلى المكان.
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