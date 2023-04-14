إطلاق نار كثيف من أسلحة حربيّة عند تقاطع مفرق معركة... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي عند تقاطع مفرق معركة، بالقرب من مدينة صور، تخلله اطلاق نار كثيف من أسلحة حربية.

وقد حضرت فرق من الدفاع المدني ومخابرات الجيش إلى المكان.