أوّل تعليق لنصرالله على أحداث الجنوب الأخيرة... ماذا قال؟

أشار الأمين العامّ لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله إلى أنّ "ما جرى أخيراً في جنوب لبنان كان حدثا ًمهماً وكبيراً بالنظر إلى الأوضاع منذ عام 2006، ولم اتكلم الأسبوع الماضي لأن حقيقة الأمر بحاجة إلى دراسة وتشاور مع الأخوة".

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وقال نصرالله في "يوم القدس العالميّ" إنّ "اعتماد حزب الله سياسة الصمت كجزء من إدارة المعركة مع العدو أفضل وهي تقلق العدو قطعاً وقد تقلق الصديق، ولكن بما يتعلق بقلق الصديق يجب أن يعتبر أنها جزء من تضحياته في المعركة، ويجب أن يبقى العدو قلقاً ويجب أن يبقى العدو مرتعباً". وأضاف: "لا يجب أن يقدم أحد تطميناً إلى العدو والعدو الذي يعتدي، لماذا يجب أن نعطي تطميناً للعدو؟ وهذا الذي يرسخ ميزان الردع وقواعد الاشتباك التي حمت لبنان باعتراف من نتنياهو بالتنازل وإعطاء الحقوق في النفط والغاز".

وتابع: "أهم كذبة قالها نتنياهو إنهم قاموا بقصف بنى تحتية لحزب الله وحركة حماس، وهذا كذب واضح، وكل وسائل الإعلام قامت بتصوير الأماكن التي قصفت وهي أماكن مفتوحة". وقال إنّ "الإسرائيلي نفسه يعترف أن توازن الردع هو الذي جعل رده خفيفاً وسخيفاً".

وشدّد نصرالله على أنّ "أيّ اعتداء أو عمل أمني في لبنان سنردّ عليه بالشكل المناسب".

وعن الاتفاق السعودي - الإيراني، قال: "له تأثيرات مهمة إيجابية وسيبطئ مسار التطبيع". وأضاف: " كل الأجواء التي تأتي من اليمن والسعودية تدعو إلى التفاؤل وهذا يسعدنا".

واعتبر نصرالله أنّ "عودة العلاقات السياسية الطبيعية بين سوريا والدول العربية والسعي التركي لإعادة العلاقات مع دمشق هي تحولات مهمة".

ولفت إلى أنّ "دعم الضفة الغربية ليس فقط الدعم المعنوي والسياسي ولكن دعمها بالمال، ويجب أن نعمل له جميعاً"، وقال: "كل من يستطيع أن يوصل سلاحاً إلى الضفة الغربية يجب عليه أن يفعل ذلك وهذا الأمر مسؤولية الجميع".

وقال نصرالله: "يجب أن نوجه تحذيراً واضحاً للعدو الإسرائيلي أن بعض انفعالاتك أو أعمالك الحمقاء في القدس أو الضفة أو غزة أو لبنان أو سوريا قد تجر المنطقة إلى حرب كبرى". وتابع: "للإسرائيلي نقول له حذاري وللأميركي المنشغل مع الروسي والصيني نقول له حذاري فالمقدسات خط أحمر والشعب الفلسطيني خط أحمر".