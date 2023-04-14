مسيرة بحرية في صور تزامنا مع أخرى انطلقت من غزة تضامنا مع فلسطين

نظمت لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات الفلسطينية و"حزب الله"، لمناسبة اليوم العالمي للقدس، مسيرة بحرية بالقوارب، انطلقت من ميناء الصيادين في صور وجابت شواطئ صور، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومسجد الاقصى، بالتزامن مع مسيرة بحرية كانت قد انطلقت من بحر غزة في فلسطين، وقد رفعت مراكب الصيادين اعلام لبنان وفلسطين وشعارات تدعو لمقاتلة اسرائيل والدفاع عن المسجد الاقصى وتحرير فلسطين من العدو الاسرائيلي. (الوكالة الوطنية)

Advertisement