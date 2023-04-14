عملية ثأر في بلدة مشغرة... شخصان يفارقان الحياة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تجدد إشكال ثأري في بلدة مشغرة في البقاع الغربي، ما أدى الى مقتل شخصين من آل "ع." وذلك بعد إطلاق النار عليهما.

وقد تم نقل الجثتين الى مستشفى سحمر، في الوقت الذي يعمل الجيش على بسط الهدوء في البلدة.