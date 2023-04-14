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لبنان

مواجهات على الحدود اللبنانية_الفلسطينية... قنابل دخانية واصابة في صفوف المواطنين اللبنانيين (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-04-2023 | 14:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع مواجهات عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وفي التفاصيل، وصلت مسيرة من الدرجات النارية من داخل الأراضي اللبنانية الى منطقة حولا، قرب "موقع العباد"، حيث قام الشبان برفع علم لـ"حزب الله" في المحلة، ليقوم جيش العدو برشق الدراجات النارية ومن يقودها بالقنابل الدخانية.
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ووفقا للمعطيات تعرض احد الشبان للإصابة برأسه بسبب احدى القنابل، كما تعرض عدد من سائقي الدراجات النارية لحالات من الاختناق.
 
 
وعلم "لبنان 24" ان جيش العدو قام برشق 4  قنابل صوتية و11 قنبلة دخانية ومسيلة للدموع. 
 
وعلى الفور قام الجيش وقوات اليونيفيل بالانتشار في المنطقة المذكورة.
 
وفي آخر المعلومات حول الاشكال، قامت دورية من الجيش بتفريق الشبان وطردهم من المكان وذلك منعا لوقوع اي تطورات، كما اقدمت قوات العدو الاسرائيلي على حرق علم حزب الله الذي كان قد وضعه الشبان على السياج التقني، ومن ثم قام جنود قوات اليونيفيل بإنتشال القصطل المتبقي من العلم من عن السياج التقني.
 
 
 
 

لبنان

خاص

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