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لبنان

لقاء الثلاثاء انعقد في دارة الرافعي وناقش آخر المستجدات حول الانتخابات البلدية

Lebanon 24
14-04-2023 | 14:40
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صدر عن "لقاء الثلاثاء" البيان  الاتي:

عقد "لقاء الثلاثاء" بحضور راعيته السيدة ليلى بقسماطي رافعي،  اجتماعًا استثنائيًا اليوم، لمناقشة ما استجد حول الانتخابات البلدية في دارة الراحل الكبير الدكتور عبد المجيد الرافعي. 
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واستقبل رواد اللقاء الدائمون كل من الدكتور خلدون الشريف والخبير والعامل في حقل الانتخابات السيد جوني نحاس. 
بعد استعراض الواقع السياسي اللبناني والفراغ في الرئاسة الاولى وتحلل الدولة رويدًا رويدًا اعتبر الدكتور خلدون الشريف ان الاولوية اليوم لقيادة عملية انقاذ وطني كبير من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة اصلاحية قادرة، وضرورة استعادة العرب للعب دورهم في لبنان والزامية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واصدار قوانين اعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول والسرية المصرفية. 
وبالانتقال الى الواقع المحلي ناقش المجتمعون تقصير السلطة المركزية في القيام بأبسط واجباتها تجاه المواطنين واعتبروا ان تأجيل الانتخابات البلدية كان مقررًا وكل ما صدر من مواقف حول اجرائها من المسؤولين المختصين لم يكن الا من باب المزايدات لأمر ما في نفس يعقوب. 
واستمع المجتمعون لشرح عن واقع طرابلس الانتخابي من قبل الاستاذ جوني نحاس 
وجرى نقاش من قبل الحاضرين للطروحات التي قدمت من المحاضرين وانتهى الى ضرورة عقد جلسات "للقاء الثلاثاء" من اجل المساهمة في تكوين رأي عام يخفف من احباط الناس وعدم رغبتهم بالتقدم للخدمة العامة.
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