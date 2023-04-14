نازك الحريري نعت الزعتري: سوف تبقى تنبض حياةً وأملاً ووفاء للرجال

نعت السيدة نازك رفيق الحريري، عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، المربي الكبير الاستاذ مصطفى الزعتري رحمه الله وطيب ثراه.

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وأشارت السيدة نازك الحريري: ببالغ الحزن والأسى ننعي المربي الكبير والأخ والصديق الاستاذ مصطفى الزعتري الذي رحل تاركاً مسيرة عطاء ثقافية وتربوية واجتماعية. رافقني والرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله في مؤسسة وجامعة رفيق الحريري. كان رحمه الله صاحب رسالة ورؤية وقضية. اننا اليوم نودع صديقاً وفياً وقامة تربوية وانسانية واجتماعية أضاءت طريق أجيال رفيق الحريري بالثقافة والعلم والمعرفة.وأكّدت السيدة نازك الحريري أن المسيرة لم تنتهِ، "فالشعلةُ التي وُلِدت من أنفاس مصطفى الزعتري ودماء رفيق الحريري ورحِم مُعاناة كل واحدٍ خسر حبيبًا له، تلقَّفَها أبناء الوطن الأوفياء وبناتُه... وسوف تبقى تنبضُ حياةً وأملاً ووفاءً للرجال الرجال، صُنَّاع الأوطان."رحم الله الاستاذ مصطفى الزعتري وتغمده الله بواسع الرحمة والمغفرة وأحاط عائلته الكريمة بالصبر والسلوان على هذا المصاب الأليم.