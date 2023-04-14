16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
1
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نازك الحريري نعت الزعتري: سوف تبقى تنبض حياةً وأملاً ووفاء للرجال
Lebanon 24
14-04-2023
|
16:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعت السيدة نازك رفيق الحريري، عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، المربي الكبير الاستاذ مصطفى الزعتري رحمه الله وطيب ثراه.
وأشارت السيدة نازك الحريري: ببالغ الحزن والأسى ننعي المربي الكبير والأخ والصديق الاستاذ مصطفى الزعتري الذي رحل تاركاً مسيرة عطاء ثقافية وتربوية واجتماعية. رافقني والرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله في مؤسسة وجامعة رفيق الحريري. كان رحمه الله صاحب رسالة ورؤية وقضية. اننا اليوم نودع صديقاً وفياً وقامة تربوية وانسانية واجتماعية أضاءت طريق أجيال رفيق الحريري بالثقافة والعلم والمعرفة.
Advertisement
وأكّدت السيدة نازك الحريري أن المسيرة لم تنتهِ، "فالشعلةُ التي وُلِدت من أنفاس مصطفى الزعتري ودماء رفيق الحريري ورحِم مُعاناة كل واحدٍ خسر حبيبًا له، تلقَّفَها أبناء الوطن الأوفياء وبناتُه... وسوف تبقى تنبضُ حياةً وأملاً ووفاءً للرجال الرجال، صُنَّاع الأوطان."
رحم الله الاستاذ مصطفى الزعتري وتغمده الله بواسع الرحمة والمغفرة وأحاط عائلته الكريمة بالصبر والسلوان على هذا المصاب الأليم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عرض أجسام عارية على مراهقين ومناقشة مواضيع حميمة.. برنامج تلفزيوني يُثير الجدل!
Lebanon 24
عرض أجسام عارية على مراهقين ومناقشة مواضيع حميمة.. برنامج تلفزيوني يُثير الجدل!
01:00 | 2023-04-15
15/04/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الهزة التي شعر بها اللبنانيون اليوم.. المركز الوطني للجيوفيزيا يحدد موقعها
Lebanon 24
الهزة التي شعر بها اللبنانيون اليوم.. المركز الوطني للجيوفيزيا يحدد موقعها
09:45 | 2023-04-15
15/04/2023 09:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. كم أصبح سعره مساء اليوم؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. كم أصبح سعره مساء اليوم؟
15:26 | 2023-04-15
15/04/2023 03:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجا بحفل ملوكي.. أنباء عن انفصال ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه عن زوجها!
Lebanon 24
تزوجا بحفل ملوكي.. أنباء عن انفصال ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه عن زوجها!
03:31 | 2023-04-15
15/04/2023 03:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق.. الكهرباء 20 ساعة والفاتورة بـ10 ملايين!
Lebanon 24
في هذه المناطق.. الكهرباء 20 ساعة والفاتورة بـ10 ملايين!
14:39 | 2023-04-15
15/04/2023 02:39:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:08 | 2023-04-15
التمديد للمجالس البلدية والاختيارية عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري
23:02 | 2023-04-15
مشهدية الجمود تلف الداخل اللبناني ترقبا لتطورات الخارج
23:10 | 2023-04-15
لبنان مدخل للتسوية في سوريا
23:13 | 2023-04-15
القطاعات السياحية مُستنفرة لإبعاد الانتخابات البلدية عن موسم الصيف
23:22 | 2023-04-15
المطران حنا رحمه :على السياسيين أسرى الحقد إخلاء الساحة أمام قيادات جديدة
23:19 | 2023-04-15
التقاطع السعودي - السوري - الإيراني : هل يصل الى لبنان؟
فيديو
خنق ابنة الـ 7 سنوات واغتصبها ورماها في حاوية النفايات.. جريمة تهز بلدا عربياً (فيديو)
Lebanon 24
خنق ابنة الـ 7 سنوات واغتصبها ورماها في حاوية النفايات.. جريمة تهز بلدا عربياً (فيديو)
04:19 | 2023-04-15
16/04/2023 06:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار مقطع فيديو مؤثر بين الراحل جورج الراسي وابنه.. وهكذا علقت نادين عليه
Lebanon 24
انتشار مقطع فيديو مؤثر بين الراحل جورج الراسي وابنه.. وهكذا علقت نادين عليه
08:00 | 2023-04-13
16/04/2023 06:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
03:13 | 2023-04-12
16/04/2023 06:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact