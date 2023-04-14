توتر جنوباً.. اليونيفيل: هذا ما حصل في وقت سابق اليوم

أعلنت نائب مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل انه، في وقت سابق من هذا اليوم، وقع توتر قرب ضريح الشيخ عباد بالقرب من كفركلا.
وقالت: "لاحظ جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل حشدا من 50 أو 60 فردا يرشقون الحجارة ويضعون علم "حزب الله" على السياج التقني، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق القنابل الصوتية والدخانية".
واضافت: "سرعان ما وصل الجيش اللبناني وعمل مع جنود حفظ السلام لتهدئة الوضع الذي اصبح مستقرا الآن".
وختمت ارديل: "اننا نحث الجميع بشدة؛ وخاصة في هذا الوقت الحساس، على الامتناع عن أية أعمال يمكن اعتبارها استفزازية ويمكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع".
وكانت مندوبة "لبنان 24" قد أفادت عن وقوع مواجهات عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، للاطلاع على الخبر انقر هنا.