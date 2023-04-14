16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
1
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تباينات أميركيّة ـ فرنسيّة... وهذا ما قاله مسؤول فرنسي لمرجع لبناني
Lebanon 24
14-04-2023
|
23:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب فادي عيد في" الديار": معلومات وصلت من باريس لمرجع سياسي بأن آخر الصِيَغ المتداولة تكمن في التفتيش عن مرشّح من الخيار الثالث، وثمة ثلاثة أسماء يتم التداول بها داخلياً وخارجياً، وباتت في عهدة الفرنسيين والدول المشاركة في لقاء باريس الخماسي، دون أن يعني ذلك أن رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية بات خارج السباق، ولكن حظوظه تعود من خلال أي تسوية كبرى، وبدعم من كل القوى السياسية مجتمعة، وإلا ثمة استحالة لوصوله إلى ال65 صوتاً، أو تأمين الغطاء العربي والدولي لوصوله.
Advertisement
وعلم أن المرجع المذكور، تلقى معلومات عن خلاف أميركي ـ فرنسي تفاعل في الأيام الماضية، وكادت الأمور أن تزيد من تعقيدات الإستحقاق الرئاسي بشكل يقحمه في أتون الصراعات الدولية، كما علم أن واشنطن أوشكت على سحب الملف اللبناني، والرئاسي تحديداً، من الفرنسيين بعد التفويض الذي كانت قد أعطته لها خلال السنوات المنصرمة، ومما زاد في الطين بلّة، مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للصين، حيث قال كلاماً لم يعجب الإدارة الأميركية، إضافة إلى الحفاوة التي قوبل بها، ولكن دور باريس في الحرب الروسية ـ الأوكرانية، والذي يتماهى مع واشنطن، كان له دوره في إعادة ترطيب الأجواء بين الدولتين، وبالتالي، تسوية ما حصل بين الطرفين من تباين حول دعم ماكرون لفرنجية، فهذه المسائل كانت مدار اتصالات ولقاءات وإعادة التواصل بين الدول الخمس، تحضيراً للقاء المرتقب في وقت قريب جداً.
وتابعت المعلومات، أن التسوية وحدها من يُسَهِّل أو يُعبِّد الطريق أمام الرئيس العتيد، في ظل المشاورات الجارية عربياً وإقليمياً ودولياً، لا سيما مع إيران، حيث سيكون لها دور وحضور لناحية عدم إعاقة التسوية، دون أن يعني ذلك مشاركتها في لقاء الدول الخمس في العاصمة الفرنسية.
من هذا المنطلق، أضافت المعلومات، أن قمة مجلس دول التعاون الخليجي والمخصّصة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وما سبقها من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى المملكة العربية السعودية، وكل ما يحصل من عمليات تقارب وتفاهمات، سيكون له وقعه على الإستحقاق الرئاسي، مع الإشارة إلى أن كل ذلك يجري تحضيرا للقمة العربية المزمع انعقادها في 19 أيار المقبل في الرياض، في ظل رغبة عربية وخليجية تحديداً لمشاركة لبنان فيها من خلال الرئيس الجديد للجمهورية، نظراً لأهمية هذه القمة في ظل التحوّلات والمتغيّرات التي حصلت، وسيكون لبنان بنداً على جدول أعمالها، وسيُدرَج على جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
من هنا، أكدت المعلومات، على أن الإستحقاق الرئاسي أضحى على الأجندة الخارجية بكل تفاصيله وتعقيداته، وهذه مسألة واضحة، ومن خلال أجواء عن ترتيبات ستحصل قبيل انعقاد القمة العربية وبعض الزيارات التي ستشهدها بيروت للموفدين الغربيين والعرب، وتحديداً من الدول التي تشارك في لقاءات باريس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عرض أجسام عارية على مراهقين ومناقشة مواضيع حميمة.. برنامج تلفزيوني يُثير الجدل!
Lebanon 24
عرض أجسام عارية على مراهقين ومناقشة مواضيع حميمة.. برنامج تلفزيوني يُثير الجدل!
01:00 | 2023-04-15
15/04/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الهزة التي شعر بها اللبنانيون اليوم.. المركز الوطني للجيوفيزيا يحدد موقعها
Lebanon 24
الهزة التي شعر بها اللبنانيون اليوم.. المركز الوطني للجيوفيزيا يحدد موقعها
09:45 | 2023-04-15
15/04/2023 09:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. كم أصبح سعره مساء اليوم؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. كم أصبح سعره مساء اليوم؟
15:26 | 2023-04-15
15/04/2023 03:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجا بحفل ملوكي.. أنباء عن انفصال ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه عن زوجها!
Lebanon 24
تزوجا بحفل ملوكي.. أنباء عن انفصال ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه عن زوجها!
03:31 | 2023-04-15
15/04/2023 03:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق.. الكهرباء 20 ساعة والفاتورة بـ10 ملايين!
Lebanon 24
في هذه المناطق.. الكهرباء 20 ساعة والفاتورة بـ10 ملايين!
14:39 | 2023-04-15
15/04/2023 02:39:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:08 | 2023-04-15
التمديد للمجالس البلدية والاختيارية عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري
23:02 | 2023-04-15
مشهدية الجمود تلف الداخل اللبناني ترقبا لتطورات الخارج
23:10 | 2023-04-15
لبنان مدخل للتسوية في سوريا
23:13 | 2023-04-15
القطاعات السياحية مُستنفرة لإبعاد الانتخابات البلدية عن موسم الصيف
23:22 | 2023-04-15
المطران حنا رحمه :على السياسيين أسرى الحقد إخلاء الساحة أمام قيادات جديدة
23:19 | 2023-04-15
التقاطع السعودي - السوري - الإيراني : هل يصل الى لبنان؟
فيديو
خنق ابنة الـ 7 سنوات واغتصبها ورماها في حاوية النفايات.. جريمة تهز بلدا عربياً (فيديو)
Lebanon 24
خنق ابنة الـ 7 سنوات واغتصبها ورماها في حاوية النفايات.. جريمة تهز بلدا عربياً (فيديو)
04:19 | 2023-04-15
16/04/2023 06:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار مقطع فيديو مؤثر بين الراحل جورج الراسي وابنه.. وهكذا علقت نادين عليه
Lebanon 24
انتشار مقطع فيديو مؤثر بين الراحل جورج الراسي وابنه.. وهكذا علقت نادين عليه
08:00 | 2023-04-13
16/04/2023 06:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
03:13 | 2023-04-12
16/04/2023 06:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact