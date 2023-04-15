بقوة السلاح.. سلباه 10 آلاف دولار على طريق العبدة

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أقدم مجهولان على متن دراجتين ناريتين على سرقة المواطن "ر.ع" بقوة السلاح على طريق العبدة البحرية وفرا إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وبحسب المعلومات، فان المبلغ الذي تمت سرقته هو 10 آلاف دولار أميركي.