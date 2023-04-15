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لبنان

بقوة السلاح.. سلباه 10 آلاف دولار على طريق العبدة

Lebanon 24
15-04-2023 | 01:19
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أقدم مجهولان على متن دراجتين ناريتين على سرقة المواطن "ر.ع" بقوة السلاح على طريق العبدة البحرية وفرا إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  

وبحسب المعلومات، فان المبلغ الذي تمت سرقته هو 10 آلاف دولار أميركي.
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