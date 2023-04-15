إتصالات بين نواب مسيحيين: هذا ما يجري تسويقه

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تتكثف الإتصالات من قبل النواب المعنيين بالجلسة التشريعية الثلاثاء المقبل من أجل التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لحشد أكبر عدد من النواب المسيحيين المستقلين لكي لا "تُحرج" كتلة مسيحية وحيدة أخذت على عاتقها تأمين الميثاقية للجلسة.وفي التفاصيل أن نواب هذا التكتل يخبرون زملاءهم المستقلين بأنهم "يشترطون أن يكون التأجيل لسنة واحدة وليس فقط لاربعة اشهر للسير به، وعندها يتفرغ الجميع للعمل على إنتخاب الرئيس من دون هم البلديات"، مشددين على" أن التأجيل مفيد لكل الأطراف".