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لبنان

باسيل يقطع الخطوط الحمراء مع جهتين ويستدرك

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-04-2023 | 02:15
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يحاول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ان يخوض معركة ضد التقسيم والفيدرالية في لحظة سياسية كان فيها "التيار" يرفع شعارات كبرى تدغدغ الوجدان المسيحي.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن باسيل شعر انه قطع الخطوط الحمراء مع طرفين، الاول حزب الله، الذي بات يشعر ان باسيل تحول الى خصم سياسي كباقي القوى المسيحية وبالتالي لا مجال لاصلاح ما تدمر في العلاقة معه.
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اما الطرف الثاني فهو السعودية التي لن تكون سعيدة ابدا بخطاب سياسي يشجع بشكل او بآخر على الفيدرالية، لان الامر يصيب اتفاق الطائف في مقتل، وعليه يحاول باسيل القول انه لا يزال يتمايز عن باقي القوى المسيحية الاخرى وغير موافق على كل ما يحكى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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