بعدما قتل شقيقه في كسروان… عُثر عليه جثة داخل سيارته!

عثر عند منتصف الليل على جثة المواطن (م. ب. ي.) مواليد العام 1971 عين دارة ومن سكان زوق مكايل، جثة داخل سيارته نوع ميتسوبتشي مصابا بطلق ناري في رأسه من بندقية صيد عيار 12 ملم على طريق وادي نهر إبراهيم - يحشوش.

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وحضرت على الفور عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات وبعد معاينة الطبيب الشرعي للجثة نقلها عناصر مركز العقيبة في الدفاع المدني الى مستشفى البوار الحكومي.

وأفادت معلومات "لبنان 24" أن الجثة التي عثر عليها على طريق نهر ابراهيم يحشوش تعود للرجل الذي قتل شقيقه في منطقة زوق مكايل قبل يومين، وهو يعاني من اضطرابات نفسية.