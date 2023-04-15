الجيش يدهم بلدة بقاعية بحثاً عن مطلوبين.. وهذا ما تم ضبطه (صور)

نفذت قوة من الجيش عملية دهم في بلدة بريتال بحثًا عن مطلوبين بجرائم القتل والسرقة وإطلاق النار وتجارة المخدرات والأسلحة وتزوير العملة.

وقد ضبطت مصنعًا يحوي آلات لتزوير العملة، وعددًا كبيرًا من الدولارات المزورة.