الجيش يدهم بلدة بقاعية بحثاً عن مطلوبين.. وهذا ما تم ضبطه (صور)

قوة من الجيش تنفذ عملية دهم في بلدة بريتال بحثًا عن مطلوبين بجرائم القتل والسرقة وإطلاق النار وتجارة المخدرات والأسلحة وتزوير العملة. وقد ضبطت مصنعًا يحوي آلات لتزوير العملة، وعددًا كبيرًا من الدولارات المزورة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/e1oC9viBUw
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 15, 2023
قوة من الجيش تنفذ عملية دهم في بلدة بريتال بحثًا عن مطلوبين بجرائم القتل والسرقة وإطلاق النار وتجارة المخدرات والأسلحة وتزوير العملة. وقد ضبطت مصنعًا يحوي آلات لتزوير العملة، وعددًا كبيرًا من الدولارات المزورة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/e1oC9viBUw