هذا ما حدث على أوتوستراد صيدا! (صورة)

توفيت امرأة اثر حادث صدم عند الأتوستراد الشرقي في مدينة صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، وتم نقل جثتها إلى مستشفى الحكومي، وتم نقل إبنتها أيضاً بسيارة إسعاف اخرى للمعالجة.

Advertisement