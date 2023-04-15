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لبنان

هذا ما حدث على أوتوستراد صيدا! (صورة)

Lebanon 24
15-04-2023 | 02:26
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توفيت امرأة اثر حادث صدم عند الأتوستراد الشرقي في مدينة صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، وتم نقل جثتها إلى مستشفى الحكومي، وتم نقل إبنتها أيضاً بسيارة إسعاف اخرى للمعالجة.
 
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