أعتدة عسكرية ‏وذخيرة.. هذا ما ضبطه الجيش في بلدة الخرايب (صورة)

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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان أنه "بتاريخ 14/ 4/ 2023 دهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل مطلوبين في بلدة الخرايب - صور، وضبطت سلاحين حربيين و3 مسدسات وبندقيتَي بومب أكشن، وعددًا من المماشط وكمية من الأعتدة العسكرية ‏والذخيرة".وتابع: "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".