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لبنان

جعجع لمعطلي الانتخابات البلدية.. كان عليهم انتظار الجلسة الحكومية

Lebanon 24
15-04-2023 | 05:59
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صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي:

إن الذين يدّعون انهم ذاهبون الى جلسة يوم الثلاثاء التشريعية تجنباً للفراغ في المواقع البلدية والاختيارية ولا سيما كتل أحزاب الممانعة و"التيار الوطني الحر"، إنما إدعاءهم باطلاً، باعتبار أن الرئيس ميقاتي دعا الى اجتماع للحكومة يوم الثلاثاء وعلى جدول أعماله بند تأمين الاعتماد اللازم لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وبالتالي موازنة هذا الاستحقاق بات مؤمناً، ولا سبب يحول إطلاقا دون إتمامه في موعده. 
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وأما فيما يتعلق بالجهوزية الإدارية واللوجستية، سأذكر مجددا أن وزير الداخلية  أكد مرارا وتكرارا، وهو المعني الأول والأساسي بإجراء الانتخابات البلدية،  استعداده  "إدارياً  ولوجستياً " لإجرائها  طالما تقرّ الموازنة اللازمة لإتمامها.

ان كتل أحزاب الممانعة و"التيار الوطني الحر" عرقلت كل الفترة الماضية مسار الانتخابات البلدية بحجج واهية، الى ان اضطروا "فبركة" جلسة تشريعية في اليوم نفسه، المقرّر فيه صرف الاعتماد اللازم لإنجاز هذه الانتخابات ،لهدف واحد موّحد وهو  محاولة قطع الطريق أمام تأمين الموازنة المطلوبة لهذا الإستحقاق ومن ثم "تطييره ".

بات معلوماً  لدى كل اللبنانيين ان كتل أحزاب الممانعة و"التيار الوطني الحر" يعطلون الانتخابات البلدية والاختيارية عن سابق تصور وتصميم لسبب واحد : عدم ثقتهم بالنتائج التي ستسفرها العملية الانتخابية. 
كما من الواضح أن احترام المواعيد  والمهل الدستورية  والانتظام  المؤسساتي، بالنسبة لهذه الكتل " في خبر كان"، كيف لا، وهمّها الأساسي الوحيد يقتصر على مصالحها الضيقة والخاصة ولا أمراً سواها.
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