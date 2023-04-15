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لبنان

بعد زلزال إندونيسيا أمس واحتمالية حدوث تسونامي.. هذا ما قاله الخبير الجيولوجي فهل يصح ما توقعه؟

Lebanon 24
15-04-2023 | 06:32
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علق الخبير الجيولوجي الدكتور طوني نمر عبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" على زلزال اندونيسا أمس، قائلا: "زلزال بقوة 7 درجات في بحر جافا في إندونيسيا لم يتبعه تسونامي، لماذا؟ لأنه حصل على عمق 633 كلم ولم يكسر قعر البحر، وبالتالي لم تتحرّك المياه فوقه.
هل هذا وارد في البحر المتوسط؟ عمق التركيبات الجيولوجية في المتوسط يختلف عن جافا، لكن من حيث المبدأ اذا لم ينكسر قعر البحر فلا تسونامي".
 
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وبعد ردود فعل وتعليقات حول منشوره، تحدث نمر اليوم في سلسلة تغريدات معللا ما قاله: "عن تغريدة الأمس، حصل الزلزال على عمق 633 كلم في باطن الأرض تحت بحر جافا في اندونيسيا كما يظهر في المستند والمجسم المرفق، ولم يؤدي ذلك الى انكسار أو تحرّك أرض البحر، وبالتالي لا تسونامي".
 
 
 
وأضاف: "عن فالق البحر الميت في منطقة هاتاي (الاسكندرون) جنوب تركيا (الخريطة المرفقة)، يبدو أن الحركة الزلزالية انحصرت على فالق الأناضول الشرقي كما ظهر من امتداد الهزات الارتدادية بعد زلزالي 6 شباط، وتأثيرها على الجزء الشمالي من فالق البحر الميت يبدو محدوداً وهذا أمر جيد". (رصد: لبنان 24) 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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