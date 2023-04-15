غادة عون تفجر غضبها على "تويتر".. ماذا قالت؟

دعت القاضية غادة عون إلى محاسبة من وصفتها بـ"الأبواق الإعلامية" التي تهاجم القضاة الذين يقومون بفتح ملف فساد، وقالت: "هودي الأبواق الإعلامية يللي كل ما قاضي بيفتح ملف فساد بتهجم وبتفتري وبتكذب.. ألا يجب محاسبتها؟".

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وأضافت: "مافيا الفساد بلبنان كبيرة كتير يا جماعة والمستفيدين كتار بدنا تعاون كل الاعلاميين الاوادم كل أصحاب الضمير تيدافعوا عن الحق وعن القاضي يللي عم يكافح وحده. تحية الى الريسة نازك".

وأردفت عون: "للمعلومات فقط هناك قانون اسمه حماية كاشفي الفساد وأحياناً هذا القانون يبقى الوسيلة الوحيدة لتحفيز المستجوب على الكلام. وبالتالي، فإنّ اخلاءات السبيل "المشبوهة"حسب قولهم حصلت فقط في ملف النافعة في هذا السياق. كنيابة نتقيد بنص المادة 108، إلّا في حال أفشى احدهم بمعلومات أكيدة تفيد التحقيق".