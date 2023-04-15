Advertisement

لبنان

غادة عون تفجر غضبها على "تويتر".. ماذا قالت؟

Lebanon 24
15-04-2023 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1057415-638171635140500734.jpg
Doc-P-1057415-638171635140500734.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت القاضية غادة عون إلى محاسبة من وصفتها بـ"الأبواق الإعلامية" التي تهاجم القضاة الذين يقومون بفتح ملف فساد، وقالت: "هودي الأبواق الإعلامية يللي كل ما قاضي بيفتح ملف فساد بتهجم  وبتفتري وبتكذب.. ألا يجب محاسبتها؟".
Advertisement
وأضافت: "مافيا الفساد بلبنان كبيرة كتير يا جماعة والمستفيدين كتار بدنا تعاون كل الاعلاميين الاوادم كل أصحاب الضمير تيدافعوا عن الحق وعن القاضي يللي عم يكافح وحده. تحية الى الريسة نازك".
وأردفت عون: "للمعلومات فقط هناك قانون اسمه حماية كاشفي الفساد وأحياناً هذا القانون يبقى الوسيلة الوحيدة لتحفيز المستجوب على الكلام. وبالتالي، فإنّ اخلاءات السبيل "المشبوهة"حسب قولهم حصلت فقط في ملف النافعة في هذا السياق. كنيابة نتقيد بنص المادة 108، إلّا في حال أفشى احدهم بمعلومات أكيدة تفيد التحقيق".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:08 | 2023-04-15
23:02 | 2023-04-15
23:10 | 2023-04-15
23:13 | 2023-04-15
23:22 | 2023-04-15
23:19 | 2023-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website