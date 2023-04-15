صورٌ ساحرة من البقاع لم تشاهدوها من قبل.. الجمالُ لا يوصف!

التقط المصوّر نافذ طوق، يوم أمس الجمعة، صوراً ساحرة من منطقة عيون أرغش - البقاع.

وأظهرت الصور الثلوج التي عانقت إحدى البحيرات الصغيرة هناك، كما بيّنت أيضاً الصخور والأشجار التي عكست مشهداً جمالياً لا يُوصف.

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وفي ما يلي الصور التي جرى التقاطها: