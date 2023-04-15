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لبنان

بعد مقتل علي ومحسن العمار في مشغرة.. كيف علقت حركة أمل؟

Lebanon 24
15-04-2023 | 07:10
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صدر عن حركة أمل البيان التالي بعد حادثة مقتل شخصين في بلدة مشغرة في البقاع الغربي:
 
بمزيد من الأسى والحزن تنعى حركة أمل إلى جماهيرها الشهيدين المغدروين المأسوف على شبابهما
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-الشهيد المظلوم علي عباس العمار
-الشهيد المظلوم محسن عباس العمار .
إن حركة أمل إذ تتقدم من ذوي الراحلين المظلومين ومن آل العمار و رزق وريشوني وعموم اهالي بلدة مشغرة بخالص العزاء ، تسأل الله العزيز القدير للشهيدين المظلومين الرحمة وأن يسكنهما الفسيح من جناته وأن يلهمنا وإياهم عظيم الصبر والسلوان .
وحسبنا دائماً وأبداً  إزاء هذا المصاب الجلل قوله تعالى : 
  بسم الله الرحمن الرحيم
 (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ،أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) صدق الله العلي العظيم.
 
وكانت حادثة ثأر في المنطقة أودت بحياة كل من علي العمار ومحسن العمار.
 
 
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