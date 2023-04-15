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لبنان

هزة أرضية ضربت لبنان... سكان هذه المناطق شعروا بها

Lebanon 24
15-04-2023 | 07:44
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شعر سكان بيروت ومناطق من جبل لبنان بهزة أرضية منذ بعض الوقت.
 
 
وأشارت "الوطنية للإعلام" الى أن سكان البقاع وكسروان شعروا أيضاً بالهزة.
 
 
وأفادت المعلومات بأن مصدرها مدينة النبك في سوريا. 
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