هزة أرضية ضربت لبنان... سكان هذه المناطق شعروا بها

شعر سكان بيروت ومناطق من جبل لبنان بهزة أرضية منذ بعض الوقت.

وأشارت "الوطنية للإعلام" الى أن سكان البقاع وكسروان شعروا أيضاً بالهزة.

وأفادت المعلومات بأن مصدرها مدينة النبك في سوريا.